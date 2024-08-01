Два автобуса изменили схему движения на севере Краснодара

Это связано с реконструкцией участка улицы Изосимова ― от Пригородной до Берлизова. Схема движения в поселке Северном поменялась 1 августа.

Маршруты № 29 и № 38 будут временно курсировать в объезд по улицам Пригородной и Дорожной, а затем вернутся на стандартные маршруты.

Пассажиров просят внимательно планировать поездки в поселке Северном, учитывая изменения в движении общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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