Маршрутки и троллейбусы изменят схему движения на востоке Краснодара

В микрорайоне Гидростроителей из-за ремонтных работ на ливневом коллекторе на улице Игнатова изменится схема движения общественного транспорта.

На время ремонта на участке улицы Игнатова от улицы Мачуги до улицы Трудовой Славы организуют двустороннее движение для автотранспорта. Маршрутки № 2, 28, 34, 41, 48, 51, 65, 93 и 105А перенаправят с улицы Игнатова на улицу Автолюбителей.

Изменится схема движения троллейбусов № 12 и 13. Маршрут № 12 «Стадион Кубань — улица Благоева» будет перенаправлен с улицы Игнатова на улицу Автолюбителей.

Троллейбусы по маршруту № 13 «Бальнеолечебница — улица Благоева» при движении от остановки «Бальнеолечебница» будут разворачиваться на кольце на улице Ставропольской на пересечении с улицей Старокубанской, не доезжая до конечной остановки в микрорайоне Гидростроителей.

К восстановительным работам приступят 1 августа, а завершить их планируют 10 августа, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: схема движения шести трамвайных маршрутов временно изменится в Краснодаре.