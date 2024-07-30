Схема движения шести трамвайных маршрутов временно изменится в Краснодаре

Изменения в работе шести трамвайных маршрутов временно введут вечером 1 августа в связи с ремонтом путей и заменой рельсошпальной решетки на Дмитриевской Дамбе.

Изменения коснутся работы маршрутов № 1, № 6, № 7, № 8, № 20, № 22.

Трамваи маршрута № 6 отправятся из Юбилейного микрорайона в 21:45 (по расписанию), а от остановки на улице Димитрова — в 21:32.

Трамваи маршрута № 7 отправятся от Западного депо также по расписанию — в 21:55, а от остановки на Димитрова — в 21:45.

После 22:10 трамваи маршрутов № 6 и № 7 пойдут от Димитрова в сторону Юбилейного микрорайона и Западного трамвайного депо по Железнодорожной, Гоголя, Коммунаров и Горького.

Трамваи маршрута № 22 отправятся от остановки на Димитрова в 21:38, а от остановки на улице Петра Метальникова — в 21:59. Рейс в 22:38 от улицы Петра Метальникова двинется на Димитрова по улицам Островского, Клинической, Колхозной, Коммунаров и Гоголя.

На маршрутах № 1, № 8 и № 20 изменения коснутся только последних рейсов, следующих после 22:30 в Восточное депо. От конечных остановок на улицах Декабристов и Петра Метальникова трамваи проследуют в депо по улицам Островского, Клинической, Колхозной, Коммунаров и Гоголя.

Информацию о движении трамваев можно уточнить на горячей линии МУП «КТТУ» — 8 (861) 262-51-15, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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