Еще три новых трамвая прибыли в Западное депо Краснодара

Новые модели трамваев «Усть-Катавского вагоностроительного завода» отвечают всем необходимым требованиям: низкий уровень пола, вместимость до 120 пассажиров, usb-розетки и мощные кондиционеры.

Вагоны сейчас тестируют, после отладки их примут в эксплуатацию и поставят на линию. Трамваи будут следовать по маршруту из Западного депо, проходя через модернизированный трамвайный узел на улице Московской.

Всего до конца 2024 года по проекту «Новый трамвай Краснодара» краевая столица получит 20 новых единиц электротранспорта.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый трамвай из новой партии 2024 года приняли в Западном депо Краснодара. На линию до конца 2026 года по условиям концессии выйдут 90 односекционных и 10 трехсекционных трамваев.