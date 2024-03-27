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Власти опровергли фейк из соцсетей о закрытом Telegram-канале для жителей Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-oprovergli-fejk-iz-sotssetej-o-zakrytom-telegram-kanale-dlya-zhitelej-kubani
Власти опровергли фейк из соцсетей о закрытом Telegram-канале для жителей Кубани
Фото соцсети

По информации Оперативного штаба Кубани, в Telegram-каналах распространяются ложные сведения якобы от имени администрации Краснодарского края о начале работы «специального» секретного канала для жителей региона.

«При этом преступники спекулируют на трагических событиях, которые недавно произошли в концертном зале «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Само сообщение написано с серьезными грамматическими ошибками. Если перейти по ссылке, то абоненту предлагается подать заявку, чтобы стать подписчиком фейкового Telegram-канала», — говорится в сообщении краевого оперштаба.

В краевом оперативном штабе отметили, что власти Кубани сообщают проверенную и правдивую информацию только в открытом официальном Telegram-канале. Подписка на него открытая, просматривать информацию там опубликованную может любой желающий.

Читайте также: глава минздрава Кубани Филиппов предупредил о фейковой рассылке от его имени.

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