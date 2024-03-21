Глава минздрава Кубани Филиппов предупредил о фейковой рассылке от его имени

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов 21 марта сообщил о том, что неизвестные злоумышленники ведут рассылку от его имени.

Сообщения с различными просьбами, по его словам, рассылались главврачам различных медорганизаций.

«Никакого отношения к этому я не имею! Будьте бдительны! Не отвечайте на подобные сообщения и звонки!», — написал Филиппов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале глава Туапсинского района Сергей Бойко в соцсетях рассказал, что некоторые пользователи в соцсетях начали получать сообщения якобы от его имени.