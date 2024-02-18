Мошенники начали писать людям с фейковых аккаунтов главы Туапсинского района

Глава Туапсинского района Сергей Бойко в соцсетях рассказал, что некоторые пользователи в соцсетях начали получать сообщения якобы от его имени.

Злоумышленники используют фото главы и пишут людям ложную информацию.

В социальных сетях снова орудуют мошенники: с фейковых аккаунтов рассылаются сообщения от моего имени. Если вы или ваши близкие получали сообщения с незнакомых страниц или номеров, рекомендую их заблокировать, не реагировать на провокации», — написал Сергей Бойко в Telegram.

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