Мошенники создали фейковый аккаунт главы Северского района в мессенджере

Глава Северского района Андрей Дорошевский в соцсетях рассказал, что некоторые пользователи Telegram начали получать сообщения якобы от его имени.

Злоумышленники используют фото главы и пишут людям ложную информацию.

«Пользователи мессенджеров в Северском районе стали получать сообщения с фейковых аккаунтов с моим изображением на «аватарке». Будьте бдительны, не попадайтесь на уловки злоумышленников! Ни в коем случае не разглашайте свои персональные данные», — написал Андрей Дорошевский в Telegram.

Читайте также: мошенники на Кубани стали угрожать людям делами о пособничестве терроризму.