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Мошенники создали фейковый аккаунт главы Северского района в мессенджере

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/moshenniki-sozdali-fejkovyj-akkaunt-glavy-severskogo-rajona-v-messendzhere
Мошенники создали фейковый аккаунт главы Северского района в мессенджере
Фото iAmMrRob, pixabay.com

Глава Северского района Андрей Дорошевский в соцсетях рассказал, что некоторые пользователи Telegram начали получать сообщения якобы от его имени.

Злоумышленники используют фото главы и пишут людям ложную информацию.

«Пользователи мессенджеров в Северском районе стали получать сообщения с фейковых аккаунтов с моим изображением на «аватарке». Будьте бдительны, не попадайтесь на уловки злоумышленников! Ни в коем случае не разглашайте свои персональные данные», — написал Андрей Дорошевский в Telegram.

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