Власти опровергли фейк из соцсетей о готовящихся терактах в школах Новороссийска
Происшествия
03.04.2024 21:13
В соцсетях начали распространять сообщения о якобы готовящихся 5 апреля терактах в школах Новороссийска.
Власти города-героя опровергли эту информацию.
«В связи с поступающими сообщениями о якобы противоправных деяниях 5 апреля, рассылаемых в анонимных чатах телеграмм каналов. Призываем не поддаваться на провокации и фейковые рассылки. Цель интернет преступников — посеять панику», — сообщает МЦУ Новороссийска в Telegram.
Отмечено, что по всем фактам спецслужбы проводят проверку для установления лиц и блокировки данных каналов.
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