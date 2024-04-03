Власти опровергли фейк из соцсетей о готовящихся терактах в школах Новороссийска

В соцсетях начали распространять сообщения о якобы готовящихся 5 апреля терактах в школах Новороссийска.

Власти города-героя опровергли эту информацию.

«В связи с поступающими сообщениями о якобы противоправных деяниях 5 апреля, рассылаемых в анонимных чатах телеграмм каналов. Призываем не поддаваться на провокации и фейковые рассылки. Цель интернет преступников — посеять панику», — сообщает МЦУ Новороссийска в Telegram.

Отмечено, что по всем фактам спецслужбы проводят проверку для установления лиц и блокировки данных каналов.

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