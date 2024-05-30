Власти Новороссийска предупредили о воздушной угрозе 30 мая

Утром 30 мая властям города-героя от служб безопасности поступила информация о возможной воздушной угрозе.

«В настоящий момент атаки на город не происходит», — написал в Telegram мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Жителей и гостей Новороссийска попросили соблюдать все необходимые меры безопасности: не подходить к окнам, укрыться в помещениях без окон — ванной или коридоре. При нахождении на улице лучше всего укрыться в ближайшем здании или на подземной парковке или переходе.

В связи с возможной воздушной угрозой людей призвали соблюдать спокойствие и доверять информации только из официальных источников: телеканала «Новороссийск» (22 кнопка на кабельном ТВ), радио «Новая Россия» (104 FM), социальных сетей мэра Новороссийска.

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