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Власти Новороссийска опровергли информацию об проходящих в городе учениях

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-novorossijska-oprovergli-informatsiyu-ob-ucheniyah-v-gorode
Власти Новороссийска опровергли информацию об проходящих в городе учениях
Фото t.me/opershtab23/7023

Информация об учениях в Новороссийске, о которых 5 июня сообщают в соцсетях, не соответствует действительности.

По данным администрации Новороссийска, 5 июня в городе учения не проводили. Опубликованные в соцсетях фотографии и видеозаписи были сделаны во время прошлых тренировок, проходивших в Цемесской бухте

В Новороссийске весной несколько раз проводили учения — 7 апреля и 26 мая. Тогда отрабатывали взаимодействие служб при землетрясении и ландшафтных пожарах.

Информацию обо всех учениях размещали на официальном сайте администрации Новороссийска, а также на сайтах задействованных ведомств, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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