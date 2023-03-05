Власти Новороссийска опровергли информацию из соцсетей о массовой драке подростков
Происшествия
05.03.2023 10:38
В соцсетях Новороссийска 5 марта начали распространять информацию о якобы произошедших в городе массовых драках несовершеннолетних.
Ночью тиражировались заведомо ложные сообщения о том, что в одном из торговых центров города во время драки девушке нанесли телесные повреждения.
Эта информация оказалась фейком. По данным УМВД города Новороссийска, за сутки происшествий с участием несовершеннолетних не зарегистрировано.
Жителей Новороссийска призвали тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения и не реагировать на провокации, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
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