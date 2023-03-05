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Власти Новороссийска опровергли информацию из соцсетей о массовой драке подростков

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-novorossijska-oprovergli-informatsiyu-iz-sotssetej-o-massovoj-drake-podrostkov
Власти Новороссийска опровергли информацию из соцсетей о массовой драке подростков
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

В соцсетях Новороссийска 5 марта начали распространять информацию о якобы произошедших в городе массовых драках несовершеннолетних.

Ночью тиражировались заведомо ложные сообщения о том, что в одном из торговых центров города во время драки девушке нанесли телесные повреждения.

Эта информация оказалась фейком. По данным УМВД города Новороссийска, за сутки происшествий с участием несовершеннолетних не зарегистрировано.

Жителей Новороссийска призвали тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения и не реагировать на провокации, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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