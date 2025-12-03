Власти Новороссийска опровергли фейк об отказе в выплатах после атаки БЛПА

В соцсетях распространилось поддельное видео с главой Центрального района города-героя Евгением Титковым, где он якобы заявляет об отказе властей выплачивать компенсации людям, пострадавшим от атаки беспилотников.

По данным официальных источников, голос в ролике был создан при помощи нейросети. Власти подчеркнули, что видеозапись не содержит достоверных сведений, сообщает администрация Центрального района Новороссийска в Telegram.

Поддельный материал распространяется через различные социальные платформы. Все положенные пострадавшим компенсации будут выплачены в полном объеме.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске удвоили разовую компенсацию жителям, чье имущество пострадало от атак беспилотников. Теперь выплата составляет 30 тыс. рублей на человека.

Семьям погибших при атаке БПЛА на Новороссийск выплатят по 1,5 млн рублей. Сумма компенсации при получении вреда средней тяжести составит 600 тыс. рублей, при получении легкого вреда здоровью — 300 тыс. рублей.

