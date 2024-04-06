Власти Новороссийска объяснили появление подозрительного дыма в городе

Утром 6 апреля в СМИ появилась информация, что в Восточном районе города-героя якобы что-то «полыхает».

Ситуацию прокомментировал вице-мэр Новороссийска Александр Яменсков. Он уточнил, что представленный на фото в СМИ дым, выходит из труб одного из промышленных предприятий города.

«Сохраняем спокойствие! Я еще с утра обратил на это внимание, когда объезжал город», — написал Яменсков в cоцсетях.

Он добавил, что оперативные службы выехали на место для проверки и не нашли никакой опасности в дыме, выходящем из труб предприятия.

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