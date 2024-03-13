Пламя и дым над аэропортом напугали жителей Сочи

Кадры с сильным задымлением в районе аэропорта Сочи распространили в соцсетях 13 марта местные жители. В пресс-службе аэропорта объяснили, что проходят плановые учения.

Учения проводят аварийно-спасательные службы аэропорта совместно с подразделениями МЧС города. Возгорание спланированное, оно необходимо для отработки тушения пожара.

Уточняется, что учения не влияют на работу аэропорта и обслуживание рейсов. В ходе учений отрабатывают различные сценарии аварийных ситуаций, в том числе пожары и эвакуацию пассажиров.

«Мы приносим извинения за возможные неудобства, связанные с проведением этих учений. Однако, мы уверены, что они помогут нам обеспечить безопасность и защиту. Спасибо за понимание и поддержку!», — сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

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