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Власти Новороссийска объяснили почему не отключают отопление при +20 °С на улице

Общество
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Власти Новороссийска объяснили почему не отключают отопление при +20 °С на улице
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

С конца марта в Краснодарском крае установилась аномально теплая погода. В дневные часы температура воздуха превышает +20 °С, а ночью не опускается ниже +10 °С.

Многие муниципалитеты уже досрочно завершили отопительный сезон в связи с аномальным потеплением. Однако в Новороссийске тепло в жилые дома продолжают подавать в стандартном режиме. Ситуацию прокомментировали власти города-героя.

Исполняющий обязанности заместителя мэра Новороссийска Сергей Сопелиди уточнил, что завершить отопительный сезон в городе планируют 15 апреля. По его словам, в мэрию поступает много обращений от пенсионеров и родителей маленьких детей не отключать тепло из-за того, что по ночам еще прохладно.

Он рекомендовал управляющим компаниям Новороссийска отключать отопление в многоэтажках в дневные часы, сообщает Муниципальный центр управления Новороссийска.

Читайте также: в Сочи 10 апреля завершат отопительный сезон. В поселке Красная Поляна котельные завершат подачу тепла 15 апреля.

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