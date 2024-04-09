В Сочи 10 апреля завершат отопительный сезон

Решение о завершении с 10 апреля на курорте отопительного сезона принято из-за теплой погоды.

В поселке Красная Поляна котельные завершат подачу тепла 15 апреля. В детских садах и учреждениях здравоохранения отопительный сезон может быть продлен по заявкам руководителей. После этого на всех котельных курорта проведут профилактику и ремонт. График остановки котельных на плановый ремонт опубликован на сайте «Сочитеплоэнерго».

В этом году в Сочи планируют отремонтировать 9 участков теплосетей протяженностью 7,5 километра. Качество коммунальных услуг улучшится более чем у 61 тыс. жителей, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Также досрочно завершат отопительный сезон в Анапе. В мэрии города-курорта пояснили, что среднесуточная температура в течение 5 дней держалась выше 8 градусов тепла, при этом ночные температуры не опускались ниже нуля градусов. В связи с этим в многоквартирных домах и домовладениях, подключенных к центральному отоплению, теплоснабжающие предприятия завершают отопительный сезон, сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram.

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