Отопительный сезон завершился в Краснодаре 4 апреля

Постановление об этом подписал мэр краевой столицы Евгений Наумов.

В последние в Краснодаре установилась аномально теплая погода. В связи с этим власти решили завершить отопительный сезон в городе с 4 апреля.

С этого дня подачу тепла прекратили в многоквартирные дома и социальные объекты. Теплоснабжающим организациям, имеющим на своем балансе котельные, рекомендовали остановить подачу тепла в медицинские и дошкольные учреждения по заявкам, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: отопительный сезон 2023/24 в Краснодаре стартовал с 16 октября. Однако из-за теплой осени, отопление в большинство домов города начало поступать только в начале ноября.