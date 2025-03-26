Власти Новороссийска назвали фейком информацию о введении режима ЧС в городе

Сведения о том, что якобы администрация Новороссийска издала распоряжение о введении на территории города режима «Чрезвычайная ситуация», появились в соцсетях.

Публикации сопровождались фотографией документа, якобы подписанного 25 марта. Власти города-героя заявили, что распространяемые сведения являются фейком.

«Информация не соответствует действительности и является ложной», — написал заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков в своем Telegram-канале.

Читайте также: Роспотребнадзор опроверг слухи о запрете на вылов и продажу рыбы из Черного моря. В последнее время в мессенджерах и социальных сетях неизвестные начали распространять ложную информацию о том, что Роспотребнадзор Краснодарского края якобы издал постановление о запрете на вылов и реализацию рыбы и морепродуктов, добытых в акватории Черного моря.

В распространяемом фейковом документе говорится и о том, что жителям Кубани рекомендуется ограничить употребление в пищу рыбы и морепродуктов из Черного моря.

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