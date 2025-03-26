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Роспотребнадзор опроверг слухи о запрете на вылов и продажу рыбы из Черного моря

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rospotrebnadzor-oproverg-sluhi-o-zaprete-na-vylov-i-prodazhu-ryby-iz-chernogo-morya
Роспотребнадзор опроверг слухи о запрете на вылов и продажу рыбы из Черного моря
Фото Heibe, pixabay.com

В последнее время в мессенджерах и социальных сетях неизвестные начали распространять ложную информацию о том, что Роспотребнадзор Краснодарского края якобы издал постановление о запрете на вылов и реализацию рыбы и морепродуктов, добытых в акватории Черного моря.

В распространяемом фейковом документе говорится и о том, что жителям Кубани рекомендуется ограничить употребление в пищу рыбы и морепродуктов из Черного моря.

«Сообщаем, что данная информация является фейком. Никаких постановлений, приказов или распоряжений подобного рода руководитель Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Мария Потемкина не издавала и не подписывала», — говорится в сообщении пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

В ведомстве порекомендовали людям доверять информации только из официальных источников и остерегаться фейков.

Читайте также: импорт морепродуктов и рыбы в Краснодарский край вырос в два раза. В прошлом году на Кубань ввезли более 7 тыс. т продукции этого вида. Объем импорта морепродуктов и рыбы по сравнению с 2023 годом вырос в два раза.

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