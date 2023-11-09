Власти не поддержали инициативу ГД ограничить продажу алкоголя в многоэтажках

В конце июля группа депутатов Госдумы внесла законопроект, предлагающий ввести новые правила работы кафе и магазинов в многоквартирных домах.

Авторы инициативы, предлагали дать возможность собственникам квартир запрещать работу тех или иных магазинов в их ломе решением общего собрания. Таким образом парламентарии хотели решить проблему «наливаек» в многоэтажках. Многие жители, соседствующие с магазинами, где продают алкоголь, жалуются на клиентов, которые шумят во дворах.

Однако Министерство финансов России не поддержали этот законопроект. Специалисты Минфина уверены, что такие ограничения создадут дополнительный барьер для предпринимателей. При этом некоторые сети смогут лоббировать свои интересы, вытесняя конкурентов с рынка при помощи жильцов.

Отрицательный отзыв Минфина, поддержанный Минпромторгом, Минэкономразвития и Минюстом, направили в правительство, сообщает «Известия».

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