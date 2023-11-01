Госдума РФ в первом чтении одобрила торговлю крепким алкоголем в летних кафе

Законопроект, позволяющий торговать крепким спиртным, распространится на помосты, летние дворики и веранды, являющиеся частью стационарного ресторана или кафе.

Законопроект приняли в I чтении. По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, соавтора законопроекта Надежды Школкиной, сейчас распитие алкогольных напитков в «летниках» запрещено. Обслуживание посетителей вне здания кафе или ресторана может привести к аннулированию лицензии на продажу алкоголя в розницу.

«Но по факту все делают вид, что об этом или не знают, или ссылаются на то, что веранда — это одно целое с самим рестораном. В законопроекте четко прописано, что распитие алкоголя возможно только на верандах, которые являются частью ресторана или кафе. Также требуется наличие указания местонахождения сезонного кафе в лицензии на розничную продажу алкогольной продукции», — отметила Школкина.

Она добавила, что законопроект сможет закрыть пробел в законодательстве, при этом вводить дополнительные меры не нужно.

«Считаем, что принятие этого законопроекта решит несколько задач: будет способствовать развитию конкуренции, снизит вероятность необоснованного давления на бизнес, будет способствовать росту туристической привлекательности крупных и курортных городов и окажет положительное влияние на развитие внутреннего туризма», — заявил депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.

Правительство РФ законопроект поддержало, однако ко второму чтению его нужно доработать — предусмотреть переходные положения в отношении организаций, которые сейчас на основании лицензии продают алкоголь с содержанием этилового спирта не более 16,5%, сообщает ТАСС.

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