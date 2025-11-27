Logo
Происшествия
Власти Москвы подали иск об изъятии имущества комика Тимура Батрутдинова
Тимур Батрутдинов. Фото Wikimedia Commons/Екатерина Лаут

В суд с просьбой об изъятии имущества шоумена, актера и юмориста Тимура Батрутдинова обратился департамент городского имущества Москвы.

Ответчиками по иску являются несколько человек. Департамент просит изъять для государственных нужд недвижимость, расположенную на территории, где планируется начать комплексное развитие.

Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 18 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Читайте также: в Подмосковье суд дал актрисе Тарасовой 3 года условно за контрабанду наркотиков. Приговор в отношении актрисы Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде вейпа с маслом каннабиса, огласил Домодедовский суд Московской области.

В суде актриса назвала произошедшее трагической случайностью. По ее словам, эта история стала для нее тяжелым уроком и поводом многое переосмыслить в жизни.

