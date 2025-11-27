Власти Москвы подали иск об изъятии имущества комика Тимура Батрутдинова

В суд с просьбой об изъятии имущества шоумена, актера и юмориста Тимура Батрутдинова обратился департамент городского имущества Москвы.

Ответчиками по иску являются несколько человек. Департамент просит изъять для государственных нужд недвижимость, расположенную на территории, где планируется начать комплексное развитие.

Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 18 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

