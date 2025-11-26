В Подмосковье суд дал актрисе Тарасовой 3 года условно за контрабанду наркотиков

Домодедовский суд Московской области 26 ноября огласил приговор в отношении актрисы Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде вейпа с маслом каннабиса.

В суде актриса назвала произошедшее трагической случайностью. По ее словам, эта история стала для нее тяжелым уроком и поводом многое переосмыслить в жизни.

«Я не наркоторговец, не наркопотребитель. Мне не хватило бдительности и осознанности», — отметила Тарасова.

Актриса пояснила, что заводская упаковка купленного в Израиле вейпа не вызвала у нее подозрений, что в нем может быть запрещенное в России вещество. Она также извинилась перед своей аудиторией и попросила суд позволить ей вернуться в профессию.

«Это ударило по моим зрителям, я хочу попросить у них прощения… Прошу, ваша честь, дать мне шанс и позволить вернуться к любимому делу», — сказала Тарасова.

Прокурор попросил дать обвиняемой 3,5 года условно. В итоге суд назначил актрисе наказание в виде трех лет условного лишения свободы. Также ее оштрафовали на 200 тыс. рублей. Вейп с наркотическим веществом уничтожат.

Теперь в течение трех лет Тарасова должна будет ежемесячно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции и сообщать, если захочет сменить место жительства, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 31-летняя дочь артистки Ксении Раппопорт Аглая Тарасова прилетела из Израиля, где каннабис легализован с 1999 года. Актрису задержали с 0,38 г наркотического вещества.

В отношении актрисы возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Обвинение запросило условный срок Тарасовой за контрабанду наркотиков.

