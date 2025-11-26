Обвинение запросило условный срок актрисе Тарасовой за контрабанду наркотиков

Дочь артистки Ксении Раппопорт, звезду фильма «Холоп» Аглаю Тарасову задержали в аэропорту «Домодедово» с вейпом с наркотическим веществом внутри.

Заседание Домодедовского суда Московской области по делу актрисы прошло 26 ноября. В ходе допроса Аглая Тарасова заявила, что не знала точного состава жидкости для вейпа, но «предполагала, что там могут быть незначительные каннабисные значения», так как «в Израиле это все в открытом доступе и легально».

Тарасова добавила, что полностью раскаивается и сожалеет о случившемся. На заседании сторона обвинения запросила для актрисы условное наказание.

«Прошу назначить обвиняемой Тарасовой 3 года 6 месяцев условного лишения свободы. Исправление Тарасовой возможно без изоляции от общества», — цитирует прокурора ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 31-летняя дочь артистки Ксении Раппопорт Аглая Тарасова прилетела из Израиля, где каннабис легализован с 1999 года. Актрису задержали с 0,38 г наркотического вещества.

В отношении актрисы возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Следствие запросило домашний арест для актрисы. Аглае Тарасовой грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

