Власти Ленинградской области выставили на продажу отель в Сочи за 1,9 млрд рублей

Фото пресс-службы администрации Сочи

Ленинградский областной комитет по управлению госимуществом выставил на торги пакет акций отеля «Звездный».

Начальная стоимость лота — 1,9 млрд рублей. Леноблкомимущество планирует реализовать на аукционе более 4,2 млн акций компании. Это 50% пакет + 1 акция от общего количества. Распоряжение о приватизации пакета акций АО «Отель Звездный» опубликовали в августе 2022 года.

Аукцион по продаже акций сочинского отеля пройдет 26 сентября, сообщает «РБК Краснодар».

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