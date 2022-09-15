Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Власти Ленинградской области выставили на продажу отель в Сочи за 1,9 млрд рублей

Экономика
15.09.2022 21:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-leningradskoj-oblasti-vystavili-na-prodazhu-otel-v-sochi-za-1-9-mlrd-rublej
Власти Ленинградской области выставили на продажу отель в Сочи за 1,9 млрд рублей
Фото пресс-службы администрации Сочи

Ленинградский областной комитет по управлению госимуществом выставил на торги пакет акций отеля «Звездный».

Начальная стоимость лота — 1,9 млрд рублей. Леноблкомимущество планирует реализовать на аукционе более 4,2 млн акций компании. Это 50% пакет + 1 акция от общего количества. Распоряжение о приватизации пакета акций АО «Отель Звездный» опубликовали в августе 2022 года.

Аукцион по продаже акций сочинского отеля пройдет 26 сентября, сообщает «РБК Краснодар».

Читайте также: РКК «Энергия» выставила на торги пансионат в Туапсе.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек
В Ставропольском крае после падения неизвестного летательного аппарата пострадали 5 человек
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого
В Краснодарском крае пропавшую 51-летнюю женщину нашли убитой в доме ее знакомого
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  2. ФК «Краснодар» объявил о прекращении сотрудничества с «Матч ТВ» из-за инцидента с Кордобой
  3. В Сочи полиция проводит проверку после сообщения о грузовике с полуживыми бездомными собаками
  4. Девятилетний леопард из Сочи теперь будет размножаться в Германии
  5. Крупнейший российский застройщик жилья лишился прав на проект в Сочи из-за дома Щусева
  6. Росстат: Краснодарский край занял второе место по числу приезжих рожениц
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях