РКК «Энергия» выставила на торги пансионат в Туапсе

РКК «Энергия» выставила на торги пансионат в Туапсе

Начальная цена пансионата «Восток» — 727,036 млн рублей.

Пансионат построили в селе Лермонтово в 1970 году для работников ракетно-космической отрасли. Он находится в 500 метрах от моря. Сейчас там расположены три корпуса 1970–1971 годов постройки и два коттеджа 2014 года. Также на территории расположены административное здание, кинозал и лечебный корпус. Рядом обустроен собственный пляж.

Шаг аукциона — 7,27 млн рублей. Размер задатка — 36,35 млн рублей, 5% от начальной цены. Заявки на участие принимаются до 30 сентября, торги назначены на 5 октября, сообщает «Интерфакс».

Читайте также: мэрия Приморско-Ахтарска выставила на продажу водонапорную башню высотой 32 метра.