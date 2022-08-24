РКК «Энергия» выставила на торги пансионат в Туапсе
Экономика
24.08.2022 17:40
Начальная цена пансионата «Восток» — 727,036 млн рублей.
Пансионат построили в селе Лермонтово в 1970 году для работников ракетно-космической отрасли. Он находится в 500 метрах от моря. Сейчас там расположены три корпуса 1970–1971 годов постройки и два коттеджа 2014 года. Также на территории расположены административное здание, кинозал и лечебный корпус. Рядом обустроен собственный пляж.
Шаг аукциона — 7,27 млн рублей. Размер задатка — 36,35 млн рублей, 5% от начальной цены. Заявки на участие принимаются до 30 сентября, торги назначены на 5 октября, сообщает «Интерфакс».
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