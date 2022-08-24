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РКК «Энергия» выставила на торги пансионат в Туапсе

Экономика
24.08.2022 17:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/rkk-energiya-vystavila-na-torgi-pansionat-v-tuapse
РКК «Энергия» выставила на торги пансионат в Туапсе

Начальная цена пансионата «Восток» —  727,036 млн рублей.

Пансионат построили в селе Лермонтово в 1970 году для работников ракетно-космической отрасли. Он находится в 500 метрах от моря. Сейчас там расположены три корпуса 1970–1971 годов постройки и два коттеджа 2014 года. Также на территории расположены административное здание, кинозал и лечебный корпус. Рядом обустроен собственный пляж.

Шаг аукциона — 7,27 млн рублей. Размер задатка — 36,35 млн рублей, 5% от начальной цены. Заявки на участие принимаются до 30 сентября, торги назначены на 5 октября, сообщает «Интерфакс».

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