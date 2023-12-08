Власти Кубани выполнили все социальные обязательства перед жителями в 2023 году

Об этом 9 декабря в ходе итоговой 29-й сессии ЗСК сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона поблагодарил депутатов ЗСК за совместную конструктивную работу в текущем году и за поддержку инициатив. Губернатор отметил, что конструктивная работа и постоянное взаимодействие позволили не сократить ни одну программу. А результате, власти региона выполнили все социальные обязательства перед жителями Кубани.

«Также распределили дополнительные бюджетные средства. Они пошли на строительство и реконструкцию школ, детских садов, объектов здравоохранения, докапитализацию краевых Фондов развития промышленности и Фонда микрофинансирования», — добавил Кондратьев.

Глава региона также сообщил о том, что валовый региональный продукт демонстрирует хорошую динамику. В этом году его объем уже вырос до 3,9 трлн рублей, по сравнению с 3 трлн рублей в 2021 году и 3,5 трлн рублей — в 2022 годах. Вениамин Кондратьев сообщил, что есть перспективы того, что объем ВРП в этом году достигнет 4 трлн рублей. Это обеспечит дальнейший рост экономики края и новые возможности бюджета.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что экономика Кубани уже достаточно устойчива и это — результат системной работы и поддержки со стороны органов власти и губернатора.

«Это один из показателей стабильной общественно-политической ситуации всего региона. В таком направлении парламент Кубани будет двигаться в следующем году», — цитирует спикера ЗСК пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 8 декабря на очередном пленарном заседании ЗСК 8 декабря приняли законопроект о бюджете региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. В 2024 году вырастет финансирование 15 региональных программ Кубани.