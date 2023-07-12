Власти Кубани предложили построить скоростную железную дорогу от Москвы до Анапы

С такой инициативой выступил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе заседания президиума в расширенном составе правительственной комиссии по развитию туризма под председательством зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

По словам Вениамин Кондратьева, прирост отдыхающих окажет дополнительную нагрузку на существующую дорожную и коммунальную инфраструктуру.

«Уже сейчас это сдерживает ряд проектов. Необходим комплексный подход, синхронизация ввода новых отелей и устранения инфраструктурных ограничений. Также в связи с увеличением турпотока на побережье, нагрузки на авиационное сообщение и федеральные автомагистрали, ведущие в край, считаю необходимым рассмотреть возможность создания железнодорожной скоростной дороги соединяющий Москву, Краснодар и Анапу», — сказал глава региона.

Вениамин Кондратьев отметил, что номерной фонд в крае сейчас заполнен почти на 100%. Кубань планирует принять не менее 9 млн туристов за 3 летних месяца. Приоритетными курортными кластерами могут стать «Новая Анапа» и «Абрау-Дюрсо». Но для запуска кластеров необходимо решить проблемы транспортной инфраструктуры, электро-, энерго- и водоснабжения, строительства очистных сооружений с глубоководным выпуском и берегоукрепления.

Дмитрий Чернышенко сообщил, что эти вопросы будут решаться в рамках поручения президента РФ Владимира Путина о запуске новых круглогодичных курортов, согласно которому к 2030 году будут созданы федеральные круглогодичные морские курорты, рассчитанные на размещение не менее 10 млн туристов в год. В том числе такие курорты планируют создать на Черноморском побережье.

В рамках профильного нацпроекте число внутренних турпоездок планируют увеличить до 140 млн к 2030 году. В планах создать не менее 44 тыс. новых гостиничных номеров. Чернышенко отметил, что развитие федеральных курортов предполагает также комплексный подход к строительству инфраструктуры, сообщает ТАСС.

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