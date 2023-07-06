Билеты подешевле: из-за нехватки билетов на юг России запустили поезда с «‎пожилыми» вагонами

Вагоны не новые, но соответствующие всем требованиям. Цены на билеты в такие единицы подвижного состава значительно ниже.

Об этом рассказал заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов. По его словам, такие вагоны запустили на фоне повышенного спроса на билеты на юг — обычного количества составов не хватает.

«Готовясь к лету, мы вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга. Даже немецкие «Аммендорф» — так называемые «шоколадки». Это старые вагоны с купе, но соответствующие всем требованиям и нормам, в том числе безопасности. Там все работает, есть и кондиционеры», — рассказал Пегов.

Билеты в такие вагоны продаются по другому тарифу — цены на них ниже, сообщает РИА «Новости».

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