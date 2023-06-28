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В Сочи летом увеличили число пригородных «Ласточек»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-letom-uvelichili-chislo-prigorodnyh-lastochek
В Сочи летом увеличили число пригородных «Ласточек»
Фото пресс-службы администрации Сочи

Во время высокого сезона краевое минтранспорта скорректировало расписание электропоездов пригородного сообщения «Ласточка».

По данным ведомства, с 1 июня пригородный поезд № 6821 Сочи — Имеретинский Курорт — Сочи будет отправляться со станции «Сочи» в 7:42.

Кроме того, увеличили число составов, которые ходят между аэропортом Сочи и центром города. Всего в сутки пригородные электрички совершают 75 рейсов, в том числе два новых рейса по маршруту Сочи — Роза Хутор — Сочи, и пять продленных рейсов по маршрутам № 6101 Лазаревская — Роза Хутор, № 6022 Аэропорт Сочи — Лазаревская, № 6822 Имеретинский курорт — Лоо, № 6827 Лоо — Имеретинский курорт и № 6049 Сочи — Аэропорт Сочи — Сочи.

Также с 1 июля по 30 сентября пригородные электропоезда Сочи — Аэропорт — Сочи будут останавливаться на остановочном пункте «Известия», сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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