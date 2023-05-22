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Летом из Майкопа запустят «Ласточку» в аэропорт Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/letom-iz-majkopa-zapustyat-lastochku-v-aeroport-sochi
Летом из Майкопа запустят «Ласточку» в аэропорт Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Пригородный электропоезд № 814 начнет курсировать между Сочи и Майкопом с 1 июня.

Из аэропорта Сочи в Майкоп «Ласточка» будет отправляться каждый день в 6:41 (прибытие на конечную станцию в 12:41), а в обратном направлении — в 16:10 (прибытие на конечную станцию в 22:10).

Электропоезд будет делать остановки в Белореченске, Хадыженске, Туапсе, Шепси, Лазаревской, Лоо, Дагомысе, Сочи, Хосте и Адлере.

Новая «Ласточка» станет вторым дневным поездом, который связывает Адыгею с Черноморским побережьем Краснодарского края. Сейчас электричка курсирует между Майкопом и Имеретинским курортом, сообщает пресс-служба СКЖД.

Читайте также: расписание пригородных поездов изменится с 17 мая на Черноморском побережье. Изменятся маршруты пяти «Ласточек» и назначат новые электрички на маршруте Роза Хутор – Сочи.

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