Летом из Майкопа запустят «Ласточку» в аэропорт Сочи

Пригородный электропоезд № 814 начнет курсировать между Сочи и Майкопом с 1 июня.

Из аэропорта Сочи в Майкоп «Ласточка» будет отправляться каждый день в 6:41 (прибытие на конечную станцию в 12:41), а в обратном направлении — в 16:10 (прибытие на конечную станцию в 22:10).

Электропоезд будет делать остановки в Белореченске, Хадыженске, Туапсе, Шепси, Лазаревской, Лоо, Дагомысе, Сочи, Хосте и Адлере.

Новая «Ласточка» станет вторым дневным поездом, который связывает Адыгею с Черноморским побережьем Краснодарского края. Сейчас электричка курсирует между Майкопом и Имеретинским курортом, сообщает пресс-служба СКЖД.

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