Расписание пригородных поездов изменится с 17 мая на Черноморском побережье

Изменятся маршруты пяти «Ласточек» и назначат новые электрички на маршруте Роза Хутор – Сочи.

Электропоезд № 6116 будет отправляться со станции Роза Хутор в 8:56 и прибывать в Сочи в 10:20. Поезд № 6115 отправится из Сочи в 19:17 и прибудет на станцию Роза Хутор в 20:35.

С 17 мая продлят маршруты «Ласточек»: электропоезд № 6022 будет отправляться в 3:15 со станции Аэропорт Сочи и станет ходить до станции Лазаревская, а не Лоо. Прибытие — в 5:30. Электропоезд № 6101 до Розы Хутор начнет отправляться в 5:40 со станции Лазаревская вместо Лоо.

Имеретинский Курорт и Лоо свяжут прямые поезда № 6822 и № 6827, у которых раньше конечной вместо Лоо была станция Сочи. Из Имеретинского Курорта поезд отправится в 20:07 и прибудет в Лоо в 21:41. В обратном направлении поезд отправится в 22:00 и прибудет в 23:28.

Электричка № 6049 станет отправляться из Сочи вместо Адлера в Аэропорт Сочи. «Ласточка» будет отправляться с центрального вокзала города-курорта в 10:38 и прибывать в аэропорт в 11:18.

Подробную информацию о расписании можно получить на сайтах ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и АО «Кубань Экспресс-Пригород», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает пресс-служба РЖД.

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