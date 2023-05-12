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Электричка «Ласточка» в тестовом режиме проехала из Сочи в Гагру

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/elektrichka-lastochka-v-testovom-rezhime-proehala-iz-sochi-v-gagru
Электричка «Ласточка» в тестовом режиме проехала из Сочи в Гагру
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24».

Тестовый проезд электропоезда «Ласточка» из Сочи в Абхазию состоялся 12 мая.

По словам гендиректора абхазской железной дороги Арсоуа Читанава, запуск прошел удачно: вместе с представителями ОАО «РЖД» они проверили готовность железной дороги для курсирования поезда.

«Есть проблемы, которые нам нужно будет устранить, но это в силах «АЖД». Конечно, не стоит говорить, что «Ласточка» начнет курсировать уже завтра, это может произойти и на будущий год. Будем продолжать переговоры с нашими коллегами из «РЖД». В любом случае, это день войдет в историю нашей страны», — цитирует Читанаву пресс-служба РУП «Абхазская железная дорога».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в начале лета планируют запустить электричку между Сочи и Гагрой.

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