Электричка «Ласточка» в тестовом режиме проехала из Сочи в Гагру

Тестовый проезд электропоезда «Ласточка» из Сочи в Абхазию состоялся 12 мая.

По словам гендиректора абхазской железной дороги Арсоуа Читанава, запуск прошел удачно: вместе с представителями ОАО «РЖД» они проверили готовность железной дороги для курсирования поезда.

«Есть проблемы, которые нам нужно будет устранить, но это в силах «АЖД». Конечно, не стоит говорить, что «Ласточка» начнет курсировать уже завтра, это может произойти и на будущий год. Будем продолжать переговоры с нашими коллегами из «РЖД». В любом случае, это день войдет в историю нашей страны», — цитирует Читанаву пресс-служба РУП «Абхазская железная дорога».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в начале лета планируют запустить электричку между Сочи и Гагрой.