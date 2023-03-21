В начале лета планируют запустить электричку между Сочи и Гагрой

Об этом 21 марта сообщил главный инженер АЖД Леонид Куруа.

По его словам, сейчас отдых в Абхазии становится более популярным, поэтому остро стоит вопрос перевозки пассажиров в обе стороны.

«ОАО «РЖД» предлагало нам совместную организацию перевозок туристов. Есть несколько вариантов, которые нам были представлены для изучения. Это и проект запуска туристического поезда «Рица», и мультимодальный туристический маршрут «Череповец — Аэропорт Сочи — Гагра — Сухум». Эти проекты на сегодняшний день прорабатываются, прописываются возникающие проблемы технического характера, которые в дальнейшем будут устранены», — рассказал Леонид Куруа.

Запустить тестовый рейс «Ласточки» от Сочи до станции Гагра планируют в начале апреля.

«Первый рейс в тестовом режиме будет запущен на нашем участке, для выявления узких мест, определения готовности Абхазской железной дороги к пропуску и приему данного состава. Будет дано время на устранение выявленных замечаний. Надеемся, что к началу лета состав будет курсировать по маршруту «Сочи — Гагра». На первом этапе будет курсировать состав из пяти вагонов. Есть вопросы с нашей стороны, которые надо доработать по станции Гагра», — сказал он.

Куруа добавил, что рассматривается продление маршрутов нескольких поездов до станции Гагра. Сейчас в Абхазию курсируют поезда «Москва — Сухум — Москва», «Санкт-Петербург — Сухум — Санкт-Петербург», «Самара — Сухум — Самара» и «Туапсе — Гагра — Туапсе», сообщает «Апсныпресс».

Читайте также: поезд из Минска в Анапу планируют запустить с 5 мая.