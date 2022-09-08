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Власти Кубани подали иск в суд к организатору «Формулы-1» в Сочи для взыскания 23 млн рублей

Общество
08.09.2022 20:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-kubani-podali-isk-v-sud-k-organizatoru-formuly-1-v-sochi-dlya-vzyskaniya-23-mln-rublej
Власти Кубани подали иск в суд к организатору «Формулы-1» в Сочи для взыскания 23 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Иск к «Росгонкам» о взыскании денег за неосновательное обогащение и процентов в Арбитражный суд Москвы подал департамент имущественных отношений Краснодарского края.

По данным материалов суда, в иске фигурирует 4 участка на территории Олимпийского парка в Сочи. Власти края требуют взыскать более 21 млн рублей с «Росгонок» за неосновательное обогащение во время пользования участками в 2020-2022 годах, а также более 2,4 млн рублей процентов за пользование чужими деньгами. Предварительное судебное заседание назначено на 28 ноября.

Гран-при России — этап «Формулы-1» проводился в России на трассе «Сочи Автодром» с 2014 года. В 2017 году контракт продлили до 2025 года. На следующий день после начала спецоперации руководство «Формулы-1» отменило Гран-при России, который должен был пройти 25 сентября, пишет «Коммерсантъ».

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