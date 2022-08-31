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Иск Дерипаски к Тинькову об оскорблении в соцсетях будут рассматривать в суде Московской области

Общество
31.08.2022 13:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/isk-deripaski-k-tinkovu-ob-oskorblenii-v-sotssetyah-budut-rassmatrivat-v-sude-moskovskoj-oblasti
Иск Дерипаски к Тинькову об оскорблении в соцсетях будут рассматривать в суде Московской области
Олег Дерипаска

Об этом стало известно 31 августа.

Определением Усть-Лабинского районного суда гражданское дело по иску Олега Дерипаски к Олегу Тинькову и компании Meta [запрещена на территории РФ] о защите чести, достоинства и деловой репутации передано для дальнейшего судебного разбирательства в Арбитражный суд Московской области, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Олег Дерипаска подал в суд на Олега Тинькова из-за его оскорбительных высказываний на личной странице в Facebook [принадлежит компании Meta, запрещенной на территории РФ].

По словам адвоката, к компании финансовых требований нет. Тинькова и соцсеть лишь просят удалить не соответствующую действительности информацию.

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