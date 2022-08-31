Иск Дерипаски к Тинькову об оскорблении в соцсетях будут рассматривать в суде Московской области

Олег Дерипаска

Об этом стало известно 31 августа.

Определением Усть-Лабинского районного суда гражданское дело по иску Олега Дерипаски к Олегу Тинькову и компании Meta [запрещена на территории РФ] о защите чести, достоинства и деловой репутации передано для дальнейшего судебного разбирательства в Арбитражный суд Московской области, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Олег Дерипаска подал в суд на Олега Тинькова из-за его оскорбительных высказываний на личной странице в Facebook [принадлежит компании Meta, запрещенной на территории РФ].

По словам адвоката, к компании финансовых требований нет. Тинькова и соцсеть лишь просят удалить не соответствующую действительности информацию.