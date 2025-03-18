Власти Кубани оценили готовность региона к паводкам и природным пожарам

В Краснодаре прошло заседание краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, на котором обсудили готовность к пожаро- и паводкоопасному сезону. Его провел первый заместитель губернатора Кубани Игорь Галась.

Участники совещания обсудили меры, которые необходимо принять в регионе для подготовки к возможным паводкам.

«Ситуация с паводками в крае нестабильна. Внезапные дожди и наполняемость рек из-за снега в горах могут вызвать подтопления. Важно принять меры предосторожности», — сказал Галась.

Министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков рассказал, что в регионе непрерывно ведут мониторинг уровня воды в реках. Данные 311 гидрологических комплексов в 29 муниципалитетах передают специалистам круглосуточно. На возможные ЧС готовы оперативно отреагировать 22 отряда службы «Кубань-СПАС» и 43 части противопожарной службы.

На Кубани работают муниципальные и региональные системы оповещения населения — всего более 2,6 тыс. устройств. В 29 муниципалитетах, где есть риск возникновения природных ЧС, создали системы экстренного оповещения с 722 звуковыми установками.

На краевом совещании уточнили, что с начала 2025 года в регионе произошло 225 случаев возгорания сухой растительности. Это на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас в 34 муниципалитетах действует четвертый класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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