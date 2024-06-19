Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Власти Кубани опровергли фейк о привлечении 20 тыс. мигрантов из Афганистана

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-kubani-oprovergli-fejk-o-privlechenii-20-tys-migrantov-iz-afganistana
Власти Кубани опровергли фейк о привлечении 20 тыс. мигрантов из Афганистана
Власти Кубани опровергли фейк о привлечении 20 тыс. мигрантов из Афганистана

Информация о том, что в Краснодарском крае реализуют масштабный проект по привлечению более 20 тыс. мигрантов из Республики Афганистан, содержащаяся в размещенной на одном из новостных сайтов статье, является ложной.

По данным Оперативного штаба Краснодарского края, сайт, который стал первоисточником вброса, взломали.

«Просим не доверять сомнительной информации, не распространять ее и ориентироваться только на официальные источники», — говорится в сообщении краевого Оперштаба в Telegram.

Читайте также: власти опровергли фейк из соцсетей о готовящихся терактах в школах Новороссийска.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях