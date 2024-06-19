Власти Кубани опровергли фейк о привлечении 20 тыс. мигрантов из Афганистана
Происшествия
19.06.2024 08:38
Информация о том, что в Краснодарском крае реализуют масштабный проект по привлечению более 20 тыс. мигрантов из Республики Афганистан, содержащаяся в размещенной на одном из новостных сайтов статье, является ложной.
По данным Оперативного штаба Краснодарского края, сайт, который стал первоисточником вброса, взломали.
«Просим не доверять сомнительной информации, не распространять ее и ориентироваться только на официальные источники», — говорится в сообщении краевого Оперштаба в Telegram.
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