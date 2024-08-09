Власти Кубани обсудили направления для сотрудничества с коллегами из Афганистана
Политика
09.08.2024 09:02
Дипломаты из Афганистана провели три встречи в Краснодаре, посвященные развитию дружеских взаимоотношений, а также вопросам торговли и экономики.
Одна из встреч прошла в Кубанском государственном университете, где политики подняли вопрос о сотрудничестве в сфере образования. С представителями МИД РФ делегации обсудили укрепление дипломатических отношений.
По итогам международной встречи дипломаты договорились реализовывать новые совместные инициативы. Первый секретарь Посольства Исламской Республики Афганистан в РФ Абдулла Ясир вручили кубанским чиновникам памятные сувениры.
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