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Власти Кубани обсудили направления для сотрудничества с коллегами из Афганистана

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-kubani-obsudili-napravleniya-dlya-sotrudnichestva-s-kollegami-iz-afganistana
Видео канала «Кубань 24»

Дипломаты из Афганистана провели три встречи в Краснодаре, посвященные развитию дружеских взаимоотношений, а также вопросам торговли и экономики.

Одна из встреч прошла в Кубанском государственном университете, где политики подняли вопрос о сотрудничестве в сфере образования. С представителями МИД РФ делегации обсудили укрепление дипломатических отношений.

По итогам международной встречи дипломаты договорились реализовывать новые совместные инициативы. Первый секретарь Посольства Исламской Республики Афганистан в РФ Абдулла Ясир вручили кубанским чиновникам памятные сувениры.

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