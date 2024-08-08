Спортшколы Кубани и Узбекистана заключили меморандум о сотрудничестве

Соответствующее соглашение подписали спортивные школы Краснодара и Андижана в ходе бизнес-миссии Краснодарского края в Ташкенте.

Делегации встретились на площадке Россотрудничества. Цель нового соглашения — обмен спортивным опытом.

«Он подразумевает под собой обмен тренировочными методиками, проведение совместных сборов, матчевых встреч между нашими спортсменами. Нас в этом сотрудничестве, конечно, интересуют наши направления — это бокс, кикбоксинг и муай-тай», — рассказал директор МБУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва № 9» Краснодара Станислав Кулинченко.

Соглашение рассчитано на три года. Это важный шаг в развитии международных спортивных связей Краснодара и Андижана.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спортшколы договорились о возможности проведения матчевых встреч, а также совместных турниров, поездок и тренировочных сборов в Краснодарском крае и в Узбекистане.