Спортшкола № 9 Краснодара будет сотрудничать с Центром подготовки из Узбекистана

МБУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва № 9» Краснодара и Андижанский центр по подготовке по олимпийским и паралимпийским видам спорта подписали меморандум о сотрудничестве во время рабочего визита делегации Краснодарского края в Узбекистан.

«Узбекская школа бокса славится своими достижениями и результатами. Мы будем очень рады в это непростое для спорта время расширять международные связи и обмениваться опытом. Договорились о возможности проведения матчевых встреч, а также совместных турниров, поездок и тренировочных сборов, как у нас в Краснодарском крае, так и в Узбекистане. Планируем обмениваться тренерским опытом», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» директор МБУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва № 9» Краснодара Станислав Кулинченко.

Он подчеркнул, что сотрудничество между спортивными центрами Краснодара и Андижана начнется уже в ближайшее время.

Спортивная школа № 9 Краснодара находится на улице Старокубанской, 125. С 2018 года здесь развивают олимпийский вид спорта — бокс. Также в центре действуют секции по кикбоксингу и тайскому боксу.

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