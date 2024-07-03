Кубанские спортсменки завоевали золотые медали на первенстве Европы по боксу

Кубанские боксеры Кристина Борисенко и Белла Зуева вернулись домой с золотыми наградами с первенства Европы, которое состоялось в столице Боснии и Герцеговины Сараево. Девушки входят в состав молодежной сборной России, которая впервые с 2021 года смогла принять участие в первенстве Старого Света.

На краснодарском железнодорожном вокзале триумфаторов встречали родственники, друзья и корреспондент «Кубань 24» Николай Тихий.

«Я была рада представить страну на Международном старте. Спустя три года после того, как нас не пускали, мы снова выступаем под флагом, под гимном. Я являлась капитаном сборной России, для меня это большая честь. Спасибо за поддержку. Это был тяжелый путь, который мы прошли, и теперь мы первые», — делится чемпионка Европы, капитан сборной России по боксу Кристина Борисенко.

Первенство Европы по боксу стартовало 22 июня. На соревнованиях в Сараево разыграли медали в 13 юношеских и 13 женских весовых категориях. Участвовали боксеры из 28 стран в возрасте 15 и 16 лет.

«В течение недели каждый боксер провел несколько поединков. Домой кубанские спортсмены привезли пять медалей. Всего же в столице Боснии и Герцеговины гимн России прозвучал 16 раз — именно столько золотых наград завоевала сборная нашей страны», — рассказывает журналист.

Белла Зуева в спорте с 4 лет. Она выбрала единоборства, потому что не хотела заниматься гимнастикой с девочками в детском саду. Начинала с тхэквондо, затем перешла в кикбоксинг, потом в тайский бокс, и уже 3 года — в классическом боксе.

«Эмоции просто непередаваемые. Я очень рада, счастлива, весь труд окупился. Путь был очень тяжелым. Несчитанные часы в зале, работа. Результат есть и это самое главное», — говорит чемпионка Европы по боксу Белла Зуева.

Наставники отметили предельную концентрацию и собранность спортсменок на ринге.

«Конечно, была куча положительных эмоций. Что касается именно турнира, то мы ехали за победой, другого результата не ждал и не хотел ждать», — делится тренер по боксу Георгий Арутюнов.

Всего в Сараево команда кубанских спортсменов завоевала пять золотых, две серебряных и три бронзовых награды.