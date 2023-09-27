Власти Кубани и «Роскосмос» заключили соглашение о сотрудничестве

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов 27 сентября подписали соглашение о сотрудничестве.

По словам главы Кубани, сейчас в регионе подготовкой IT-специалистов занимаются три вуза. Есть планы по созданию собственного производства микроэлектроники.

«Для края важно, чтобы этот научный, технический и кадровый потенциал реализовывался в различных отраслях экономики», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что сотрудничество с «Роскосмосом» откроет новые перспективы для региона, в том числе в области мониторинга строительства, сельского и лесного хозяйства, позволит оценивать последствия ЧС и следить за экологической обстановкой. Кроме того, совместная работа будет направлена на повышение эффективности использования природных ресурсов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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