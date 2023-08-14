Власти Крыма призвали ужесточить наказание за публикацию секретной информации о военных объектах

Об этом 14 августа сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его мнению, публикации в соцсетях и мессенджерах о работе стратегических и военных объектов, сил ПВО и результатах террористических атак не только подрывают безопасность страны и вредят Вооруженным силам РФ, но и помогают противнику.

Он отметил, что власти Крыма инициируют ужесточение ответственности за подобные публикации на федеральном уровне.

«Считаю, что те, кто это делают, являются вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов – будь то желание «хайпануть», глупость или злой умысел», — написал Аксенов в Telegram.

Глава Крыма призвал всех пользователей соцсетей проявлять ответственность и не забывать о последствия необдуманных поступков.

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