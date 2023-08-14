Президент Украины признал ответственность за попытку атаки на Крымский мост

Украинские военные днем 12 августа дважды попытались атаковать Крымский мост зенитной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.

Российские силы ПВО вовремя обнаружили украинскую ракету и перехватили ее в воздухе. В результате атаки ВСУ пострадавших и разрушений нет.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале признал ответственность за попытку атаки на Крымский мост. По его словам, ВСУ каждый день пытаются отвечают на действия Уармии России. В качестве примера он привел «очень красноречивое задымление» на Крымском мосту. Вероятней всего, бывший юморист и актер имел ввиду дымовую завесу, поставленную в Керченском проливе во время атаки на мост, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Крымском мосту 12 августа на время перекрыли движение транспорта для безопасности водителей.