Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Президент Украины признал ответственность за попытку атаки на Крымский мост

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/prezident-ukrainy-priznal-otvetstvennost-za-popytku-ataki-na-krymskij-most
Президент Украины признал ответственность за попытку атаки на Крымский мост
Фото пресс-службы Министерства транспорта РФ

Украинские военные днем 12 августа дважды попытались атаковать Крымский мост зенитной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.

Российские силы ПВО вовремя обнаружили украинскую ракету и перехватили ее в воздухе. В результате атаки ВСУ пострадавших и разрушений нет.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале признал ответственность за попытку атаки на Крымский мост. По его словам, ВСУ каждый день пытаются отвечают на действия Уармии России. В качестве примера он привел «очень красноречивое задымление» на Крымском мосту. Вероятней всего, бывший юморист и актер имел ввиду дымовую завесу, поставленную в Керченском проливе во время атаки на мост, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Крымском мосту 12 августа на время перекрыли движение транспорта для безопасности водителей.

Статьи
Трудоголики как угроза: почему нельзя работать 14 часов в день
Трудоголики как угроза: почему нельзя работать 14 часов в день
Какой сегодня праздник: что отмечают 14 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 14 августа
Яичная диета: рацион питания и можно ли на ней похудеть
Яичная диета: рацион питания и можно ли на ней похудеть
Какой сегодня праздник: что отмечают 13 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 13 августа
Топ-7 лучших фильмов Альфреда Хичкока
Топ-7 лучших фильмов Альфреда Хичкока
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях