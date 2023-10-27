Власти Крыма сообщили о хакерской атаке на интернет-провайдеров региона

На мобильных операторов и интернет-провайдеров Крыма с утра 27 октября началась массовая DDoS-атака со стороны украинских хакеров.

«Фиксируем массовую внешнюю кибератаку на крымских провайдеров интернета. Возможны перебои в работе ряда сервисов. Идет отражение атаки и восстановление полноценной работы провайдеров», — написал в своем Telegram-канале советник главы Республики Крым Олег Корючков.

В частности, о массовой кибер-атаке сообщил в Telegram крымский оператор «Миранда-медиа». По данным оператора, произошли сбои в работе, что привело к временной недоступности услуг «Миранда-медиа», «Крымтелекома» и «МирТелекома». В провайдере уточнили, что атака началась около 9:00.

ООО «Миранда-медиа» обеспечивает доступ к интернету по собственной волоконно-оптической сети протяженностью более 4 тыс. км в Крыму и Севастополе, а также с этого года оказывает на полуострове услуги сотового оператора, сообщает ТАСС.

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