Три беспилотника ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС

Вечером 26 октября киевский режим предпринял попытки совершить террористические атаки беспилотниками по объектам в Курской области.

По данным Минобороны, около 21:00 дежурные средства ПВО перехватили беспилотный летательный аппарат самолетного типа в районе населенного пункта Курчатов. Еще одну попытку атаки беспилотником пересекли в 23:50, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

Как сообщили на Курской АЭС 27 октября, была пресечена атака трех вражеских беспилотником по атомной станции. Уточняется, что инцидент не повлиял на работу АЭС.

«Курская АЭС работает в штатном режиме: энергоблоки № 2, 3 и 4 на мощности, установленной диспетчерским графиком, энергоблок № 1 — в режиме «без генерации», остановлен для последующего вывода из эксплуатации. Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне природных значений», — говорится в сообщении пресс-службы АЭС в Telegram.

Уточняется, в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

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