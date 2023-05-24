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Власти Крыма решили национализировать квартиру Зеленского

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-kryma-reshili-natsionalizirovat-kvartiru-zelenskogo
Власти Крыма решили национализировать квартиру Зеленского
Фото yalta.ugbn.ru

Об этом 24 мая заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, на сессию госсовета Крыма идет очередная партия имущества: крупные винодельные предприятия, банковские структуры и квартира президента Украины Владимира Зеленского.

«Крым продолжает национализацию имущества врагов России. В собственность республики переходит ряд объектов, в том числе здание в Симферополе, которое принадлежало запрещенному в России экстремистскому «меджлису»*, а также квартира Елены Зеленской в Ялте», — написал Аксенов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Крыму национализировали имущество украинских олигархов и политиков.

*Запрещенная в России экстремистская организация.
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