Власти Крыма решили национализировать квартиру Зеленского

Об этом 24 мая заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, на сессию госсовета Крыма идет очередная партия имущества: крупные винодельные предприятия, банковские структуры и квартира президента Украины Владимира Зеленского.

«Крым продолжает национализацию имущества врагов России. В собственность республики переходит ряд объектов, в том числе здание в Симферополе, которое принадлежало запрещенному в России экстремистскому «меджлису»*, а также квартира Елены Зеленской в Ялте», — написал Аксенов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Крыму национализировали имущество украинских олигархов и политиков.