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В Крыму национализировали имущество украинских олигархов и политиков

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krymu-natsionalizirovali-imushhestvo-ukrainskih-oligarhov-i-politikov
В Крыму национализировали имущество украинских олигархов и политиков
Фото пресс-службы Министерства транспорта РФ

Об этом сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов. Он уточнил, что всего в регионе национализировали около 500 объектов, которые ранее принадлежали гражданам Украины.

«Решение о национализации принято депутатами на заочном голосовании в пятницу», — рассказал Константинов.

Он добавил, что среди национализированного имущества: банки, предприятия, а также спортивные и туристические объекты. Так, в Крыму национализировали пансионаты, здания и земельные участки, которые ранее принадлежали Игорю Коломойскому и Ринату Ахметову. Также в государственную собственность забрали имущество Арсения Яценюка, Сергея Таруты и Нестора Шуфрича. Среди национализированных объектов: активы 12 украинских банков, ФК «Динамо» (Киев), Камыш-бурунский железорудный комбинат и завод холодильного оборудования в Красноперекопске.

По словам Константинова, все национализированные объекты после приватизации будут функционировать в рамках российского законодательства, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: власти США рассматривают варианты помощи Украине для нанесения ударов по Крыму. По данным источника, в администрации президента США Джо Байдена уверены, что властям Украины необходима серьезная поддержка для нанесения ударов по полуострову. Они уверены, что удары по Крыму помогут подтолкнуть Кремль к подписанию мирного соглашения на невыгодных для РФ условиях.

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